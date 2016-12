Luca Argentero en travesti sul set

12:25 - Luca Argentero si è trasformato in una femme fatale per il film di Marco Risi "Tre Tocchi", a cui ha partecipato con un piccolo cameo. L'attore ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae en travesti insieme ai colleghi Claudio Santamaria e Marco Giallini. I tre si sono messi in posa per mandare un bacio ai loro fan, sfoggiando un make-up da far invidia a qualsiasi donna.