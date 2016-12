Leonardo Pieraccioni, un marito nei guai

12:21 - A causa di un malinteso scoppia la guerra dentro una famiglia borghese. E' quello che succede in "Un fantastico via vai", la nuova commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni che arriverà nelle sale dal 12 dicembre. Pieraccioni è Arnaldo che viene buttato fuori casa dalla moglie Anita (Serena Autieri). L'uomo va a finire in una casa con studenti. A Tgcom24 in anteprima una scena del film con Maurizio Battista e Marco Marzocca.

Arnaldo dunque decide di andare momentaneamente a vivere in una casa di studenti: sono quattro, hanno tutti poco più di 20 anni e l'uomo da un giorno all'altro rivive con loro quell'età, quelle speranze, quei dubbi che “purtroppo” lui non sembra avere più. Due mondi a confronto, due modi di vedere il futuro. Questa è la sua grande occasione per una personalissima “macchina del tempo”.