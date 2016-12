Le prime immagini di "The Amazing Spider-Man 2"

14:20 - Diffuse le prime immagini del trailer italiano di "The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro", il nuovo capitolo della saga dedicato al supereroe interpretato da Andrew Garfield. Al centro del film - che arriverà in Italia ad aprile - la comparsa di un nuovo nemico, il malvagio Electro (Jamie Foxx), e il ritorno del vecchio amico Harry Osborn (Dane DeHaan), che farà scoprire a Peter nuovi indizi sul suo passato.

Per Peter Parker, non c'è niente di più emozionante che oscillare tra i grattacieli, sapere di essere un eroe e passare del tempo con Gwen (Emma Stone). Ma essere Spider-Man però ha un prezzo: solo lui può proteggere il suo concittadini newyorchesi dai malvagi che minacciano la città.



Con la comparsa di Electro, Peter deve affrontare un nemico molto più potente di lui. E con il ritorno del suo vecchio amico Harry Osborn, il supereroe si renderà presto conto che tutti i suoi avversarsi hanno una cosa in comune: la OsCorp.