L'amore di Romeo e Giulietta a Roma

10:28 - Presentato al Festival di Roma fuori concorso "Romeo & Juliet" con Hailee Stenfield (Giulietta) e Douglas Booth (Romeo) nel ruolo dei due giovani amanti. Nel cast anche uno dei protagonisti del telefilm cult "Homeland" Damian Lewis (Lord Capuleti). "Romeo è un personaggio che ti schiaccia, ti intimidisce - dice Booth - e così mi sono concentrato nel trovare qualcosa di nuovo, ma alla fine ho preferito su tutto far prevalere l'istinto".

Damian Lewis ha dichiarato: "Volevo partecipare a tutti i costi a questo progetto. Una storia d'amore di due adolescenti e soprattutto una storia appassionata d'autore. Anche il mio personaggio non è facile è soprattutto un uomo che agisce per amore".



Girato tra Mantova, Verona e Cinecittà, il film ha nel cast anche Natasha McElhone (Lady Capuleti), Paul Giamatti (frate Lorenzo). Tra gli interpreti c'è Laura Morante nel ruolo di Lady Montecchi.



L'ennesima rilettura cinematografica dell'opera di William Shakespeare, è questa volta ambientata prevalentemente nelle sfarzose location di Mantova che sono un valore aggiunto di questo film ricco per fotografia e costumi. Con la volontà di mettere in scena un'opera così classica, con leggerezza, come a smussare la profondità dei testi di Shakespeare.