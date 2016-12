Johnny Depp, la chioma bionda proprio non gli dona

11:47 - Per molti è la fine di un sex symbol. Perché un Johnny Depp così non si era mai visto. Certo, negli anni ci ha abituati a svariati look, dalle treccine del pirata Jack Sparrow allo stile punk di "Edward Mani di Forbice". Ma stavolta il bello e dannato di Hollywood ha davvero esagerato. A Londra, alla serata in onore di Christopher Lee, ha sfoggiato una chioma biondo paglia che davvero non gli dona. Qualcuno avrà il coraggio di dirglielo?