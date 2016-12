Golden Globe, "La Grande Bellezza" nominato per Miglior Film Straniero

10:42 - Aziz Ansari, Zoe Saldana e Olivia Wilde hanno annunciato le nomination della 71esima edizione dei Golden Globe, considerati l'anticamera degli Oscar. "La Grande Bellezza" di Paolo Sorrentino è candidato come Miglior Film Straniero. La pellicola se la vedrà con "La Vita di Adele", "The Hunte", "Il Passato" e "The Wind Rises". "American Hustle" e "12 Anni Schiavo" in testa con 7 candidature. Cerimonia di premiazione il 12 gennaio a Beverly Hills.

Gli altri film in corsa per la settantunesima edizione dei Golden Globe sono "Nebraska", che ha raccolto cinque nomination. Mentre quattro nomination ciascuna sono per "Captain Phillips - Attacco in mare aperto" e "Gravity". Durante la cerimonia Woody Allen riceverà il Premio alla carriera.



Come Miglior Film Drammatico in lizza ci sono: "12 Anni Schiavo", "Captain Phillips - Attacco in mare aperto", "Gravity", "Philomena" e "Rush". Candidati a Miglior film musicale e Commedia ci sono "American Hustle - L'apparenza inganna", "Her", "A proposito di Davis", "Nebraska" e "Wolf of Wall Street". Per l'ambita statuetta come Miglior Regista ecco i nomi di Alfonso Cuaron ("Gravity"), Paul Greengrass ("Captain Phillips - Attacco in mare aperto"), Steve McQueen ("12 Anni Schiavo"), Alexander Payne ("Nebraska") e David O. Russell ("American Hustle - L'apparenza inganna").



Emma Thompson ("Saving Mr. Banks"), Cate Blanchett ("Blue Jasmine"), Sandra Bullock ("Gravity"), Judi Dench (Philomena") e Kate Winslet ("Un giorno come tanti") sono candidate come Miglior Attrice Protagonista in un film drammatico. Per Miglior Attore Protagonista nelle stessa categoria ci sono:Chiwetel Ejiofor ("12 Anni Schiavo"), Idris Elba ("Mandela: Long Walk to Freedom"), Tom Hanks ("Captain Phillips - Attacco in mare aperto"), Oscar Isaac ("A proposito di Davis"), Matthew McConaughey ("Dallas Buyers Club") e Robert Redford ("Tutto è perduto"). Come Miglior Attore in un film musicale e Commedia in lizza ci sono: Bruce Dern ("Nebraska"), Leonardo DiCaprio ("The Wolf of Wall Street"), Oscar Isaac ("A proposito di Davis"), Joaquin Phoenix ("Her") e Christian Bale ("American Hustle - L'apparenza inganna". Come Miglior Attrice per un film musicale e Commedia ci sono: Julia Louis-Dreyfus ("Non dico altro"), Julie Delpy ("Before Midnight"), Greta Gerwig ("Frances Ha"), Meryl Streep ("I segreti di Osage County") e Amy Adams ("American Hustle - L'apparenza inganna").



Barkhad Abdi ("Captain Phillips - Attacco in mare aperto"), Bradley Cooper ("American Hustle - L'apparenza inganna"), Michael Fassbender ("12 Anni Schiavo"), Jared Leto ("Dallas Buyers Club") e Daniel Brühl ("Rush") sono nominati come Miglior Attori non protagonisti in un film drammatico. Nella stessa categoria ma al corrispettivo femminile troviamo: Sally Hawkins ("Blue Jasmine") Jennifer Lawrence ("American Hustle - L'apparenza inganna") Lupita Nyong'o ("12 Anni Schiavo") Julia Roberts ("I segreti di Osage County") e June Squibb ("Nebraska").



Tre le pellicole candidate a Miglior Film d'animazione: "Frozen - Il regno di ghiaccio", "Cattivissimo me 2" e "I Croods". Per Miglior Sceneggiatura ci sono Spike Jonze ("Her"), David O. Russell e Eric Singer ("American Hustle - L'apparenza inganna"), Steve Coogan e Jeff Pope ("Philomena"), John Ridley ("12 Anni Schiavo") e Bob Nelson ("Nebraska").



Candidati a Miglior Colonna Sonora Hans Zimmer ("12 Anni Schiavo"), John Williams ("Storia di una ladra di libri"), Alex Ebert ("All Is Lost"), Alex Heffes ("Mandela: Long Walk to Freedom") e Steven Price ("Gravity") Infine per Miglior Canzone Originale candidati "Let it Go" da Frozen - Il regno di ghiaccio, "Please Mr. Kennedy" da A proposito di Davis, "Atlas" dei Coldplay da "Hunger Games: la ragazza di fuoco", "Ordinary Love" degli U2 da "Mandela: Long Walk to Freedom" e "Sweeter Fiction da "One Chance".