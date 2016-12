Festival Roma, attesa per Elisa e Scarlett Johansson

14:40 - Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson ma anche Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jared Leto e Liam Hemsworth sono tra le star più attese al Festival di Roma che si concluderà il 17 novembre. Occhi puntati su "Hunger Games: La ragazza di fuoco" e "Dallas Buyers Club" con Matthew McConaughey e Leto, il primo malato di Aids, il secondo trans nell'America di fine anni 80. C'è anche un incontro con il re del boxoffice Checco Zalone e l'arrivo di Elisa.

E poi "Her" di Spike Jonze porterà a Roma la Johansson che dà la voce a Samantha, del sistema operativo di cui si innamorerà Joaquin Phoenix.



Tra gli attori europei che il direttore del Festival Marco Muller ha confermato: gli inglesi John Hurt, Sophie Turner, protagonista della serie televisiva "Il trono di spade", Douglas Booth, attore principale della serie BBC "Grandi Speranze", Damian Lewis protagonista di "Homeland - Caccia alla spia", Gregg Sulkin, giovane interprete di serie come "Quelli dell'intervallo" e "I maghi di Waverly". Tra gli scrittori di successo al Festival, Julian Fellowes (tradotto anche in Italia), sceneggiatore della serie Downton Abbey e premio Oscar per "Gosford Park" di Robert Altman; e Daniel Pennac, il celebre e amato autore della serie di romanzi del Signor Malaussène.



Il cinema italiano saraà rappresentato, tra gli altri, da Elio Germano, Filippo Timi, Valeria Golino, Isabella Ferrari, Claudio Santamaria, Alessandro Haber, Alessandra Mastronardi, Ricky Memphis, Giampaolo Morelli, Alessandro Roja, Francesco Scianna, Chiara Caselli. Incontro con Checco Zalone il 14 novembre.



E SUL RED CARPET C'E' PURE ELISA - Elisa torna a scrivere per il cinema e firma per la prima volta nella sua carriera l’intera colonna sonora di un film: si tratta de “L'ultima ruota del carro” di Giovanni Veronesi, presentato oggi Fuori Concorso e che sarà nelle sale dal 14 novembre. “Scrivere la colonna sonora per ‘L’ultima ruota del carro’ di Giovanni Veronesi - dichiara Elisa - è stato molto stimolante e mi ha arricchita musicalmente, soprattutto uscire dalla "forma canzone" e poter scrivere musica strumentale, comporre e arrangiare per orchestra. Mi sono emozionata quando ho sentito l'orchestra Sinfonietta di Roma eseguire tutti i temi che avevo composto, nella storica sala di registrazione del Forum, dove hanno registrato per tanti film cult che hanno fatto la storia del grande schermo! Ho lavorato seguendo le scene del film, e mi sono affezionata ai personaggi... io e Andrea, il mio compagno e anche qui mio collaboratore, sapevamo gran parte delle battute del film. Memoria...!".