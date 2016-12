Da Ambra a Incontrada, cinque attrici dicono no alla violenza contro donne

16:51 - Cinque attrici - Vanessa Incontrada, Sabrina Impacciatore, Ambra Angiolini, Donatella Finocchiaro e Elda Alvigini- per dire "no alla violenza sulle donne" con il video e il brano "Lella". La canzone fa da apriposta al disco "Sona Orchestraccia Sona" ponte musicale tra la Roma dell'800 e quella dei giorni nostri, che ospita anche l'attore Elio Germano.

Sceneggiato da Edoardo Leo e Marco Bonini (che lo ha diretto), il video di "Lella" sovrappone immagini forti a un brano che è nella storia della musica popolare romana e che l'Orchestraccia canta da sempre.



L'Orchestraccia riscopre i valori, le parole, i suoni della vecchia Roma (dal Belli a Trilussa a Gabriella Ferri) pescando nella tradizione e offrendo nuove composizioni. Costituito da attori, musicisti e compositori, il gruppo è stato ospite nel programma tv "The show must go off", ha aperto per Goran Bregovic a Umbria Folk Festival 2012 e porta in giro la propria musica e le tradizioni di Roma. Vi prendono parte volti del cinema italiano come Edoardo Leo, Luca Angeletti, Giorgio Caputo ed Edoardo Pesce. A loro si affiancano Marco Conidi (songwriter e attore), Roberto Angelini (songwriter, sideman di Niccolò Fabi), Diego Bianchi (giornalista e percussionista, protagonista tv col suo show Gazebo), il trombettista Giovanni di Cosimo e l'orchestraccio e produttore Maurizio Filardo.



L'album di esordio, "Sona Orchestraccia Sona", presenta ospiti colti nel "giro" dell'Orchestraccia: amici, amanti della musica, "gente di cinema" come Elio Germano e Sabrina Impacciatore insieme a Claudio Amendola, Antonello Fassari e altri, sull'ampio e generoso palco di questa formazione capitolina.