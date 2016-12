Checco Zalone: "Faccio ridere con la crisi e torno a fare il padre"

11:47 - Il suo film sta macinando milioni di euro al botteghino. Per Checco Zalone questo è l'ennesimo momento d'oro. "Sole a catinelle" vive sull'intreccio di due grandi argomenti, la crisi e la paternità. E se la crisi Checco non la sente, la paternità la sta vivendo in prima persona grazie all'arrivo della piccola Gaia. "Da oggi sarò padre a tutti gli effetti - dice "Chi" -, sto imparando anche a cambiare i pannolini".

La bimba ormai ha otto mesi ma, tra le riprese del film, la postproduzione e i primi giri promozionali, Checco è dovuto stare lontano da casa parecchio tempo ("Da oggi io guardo lei. Lei invece mi ha guardato tipo 'E tu chi c... sei?'").



Nell'intervista realizzata dal direttore del settimanale, Alfonso Signorini, il comico spiega come ora intenda calarsi pienamente nella parte di padre, dopo averla recitata al cinema. "Sto imparando a cambiare i pannolini. Però gliene ho messo uno al contrario".



E in quanto all'altro grande tema (anche se lui non vuole sentire parlare di "temi", "è una parola troppo grossa") del film ovvero la crisi, Checco ammette di non sentirla. "Grazie a Dio nella vita non la sto vivendo - spiega -. Nel film sono uno che non l'accetta, non la sente, non la guarda: l'ottimismo portato all'iperbole. Potrebbe anche irritare uno così, diciamo un mezzo cretino. Però siamo in un film".