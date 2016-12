Checco Zalone da record: "Sole a catinelle" incassa oltre 50 milioni di euro

13:19 - Grande successo per il gruppo Mediaset e la casa di produzione Taodue di Pietro Valsecchi. "Sole a catinelle" di Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone ha incassato al boxoffice 50.136.783 di euro. Ha superato negli incassi italiani "Titanic" e in poco più di un mese è stato visto da quasi otto milioni di spettatori. La pellicola ha vinto anche il Biglietto d'oro come "Film più visto del 2013".

Insomma Checco Zalone supera se stesso. Il primo film "Cado dalle nubi" nel 2009 ha incassato 14 milioni di euro al boxoffice, poi "Che bella giornata" nel 2011 ha messo a segno 43 milioni di euro. Tutti e tre i film di Zalone attualmente si attestano a un incasso di 108 milioni di euro.



Il produttore Pietro Valsecchi esprime grande soddisfazione per un risultato che "si inserisce in un contesto di rinnovata energia e interesse per il cinema italiano che dalla fortuna oltreoceano di Paolo Sorrentino con ‘La grande bellezza’, al successo del film ‘La mafia uccide solo d'estate’ di Pif, prodotto dal giovane e coraggioso produttore Mario Gianani, dimostra vitalità e dinamismo".