Capitan Harlock, le foto del pirata spaziale

15:16 - "Capitan Harlock" di Shinji Aramaki arriva nelle sale mercoledì 1 gennaio 2014. Intanto, dopo il trailer, ecco nuove foto che raccontano le avventure del pirata spaziale in chiave moderna che cerca di portare a termine il suo arduo compito: sollevare le sorti di un pianeta in distruzione. Effetti speciali, combattimenti e tanta azione per un anime che terrà tutti incollati davanti allo schermo.