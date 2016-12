Capitan Harlock, arriva il trailer

10:27 - E' uscito in italiano il trailer di "Harlock: Space pirate", che narra le avventure in chiave moderna di Capitan Harlock, il manga disegnato da Leiji Matsumoto. Primo film animato in 3D realizzato in motion capture dal regista Aramaki Shinji, era stato presentato fuori concorso all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Nuovi personaggi e una grafica avvincente per riportare in auge uno degli eroi più amati dagli appassionati dei fumetti giapponesi. Capitan Harlock, diventa un pirata spaziale in chiave moderna che cerca di portare a termine il suo arduo compito: sollevare le sorti di un pianeta che va distruggendosi. Effetti speciali, combattimenti e tanta azione per un anime che terrà tutti incollati davanti allo schermo.