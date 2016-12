Cameron Diaz, balli sensuali e gambe all'aria sul set del musical "Annie"

12:59 - Giravolte e gambe in libertà per Cameron Diaz, che sul set di "Annie" si avvinghia a Bobby Cannavale per un sensuale ballo di coppia. La diva 41enne sfoggia gambe toniche e snelle, che fanno capolino da sotto la vestaglia a fiori che indossa. Per il film - riadattamento in chiave moderna dell'omonimo musical del 1977 - si è trasformata nella perfida Miss Hannigan, una direttrice di orfanotrofio dal pugno di ferro.