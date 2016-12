"Sole a catinelle" di Checco Zalone sfiora 35 milioni di euro al boxoffice

12:02 - "Sole a catinelle" con Checco Zalone continua a dominare la top ten del boxoffice italiano con incassi record di 11.049.285 di euro per un totale di 34.540.148 di euro. Al secondo posto la new entry "Planes" di Klay Hall, nuovo film della Disney sullo sfondo di competizioni aeree, che in tre giorni ha ottenuto 1.418.214.

Lo segue un altro nuovo ingresso: "Prisoners" di Denis Villenueve con al centro la misteriosa scomparsa di una bambina e della sua migliore amica che ha incassato 609.511 euro. Slitta al quarto posto "Cattivissimo me 2" con 531.950 che a cinque settimane dall'uscita in sala ha incassato 15.331.336 e al quinto "Captain Phillips-Attacco in mare aperto" con 402.562 euro per un totale di 1.333.163.