"Sole a catinelle" di Checco Zalone incassa 20 milioni di euro

16:51 - Inarrestabile il successo di "Sole a Catinelle" nelle sale italiane. Il nuovo film di Checco Zalone ha incassato in soli quattro giorni 18.600.000 euro secondo i dati Cinetel, ma in totale al produttore Pietro Valsecchi e al distributore Medusa risultano circa 20.000.000 di euro. "Ringrazio prima di tutto Pier Silvio Berlusconi che mi ha dato fiducia fin da quando gli ho proposto di realizzare il primo film di Checco", dice Valsecchi.

"E' un risultato incredibile, che va oltre le mie più rosee aspettative; - conclude Valsecchi - in soli quattro giorni abbiamo già vinto il Biglietto d'oro e abbiamo scalato la vetta degli incassi stagionali. Devo ringraziare oltre naturalmente a Checco Zalone e Gennaro Nunziante, tutto il cast artistico e tecnico, la struttura produttiva Taodue, la distribuzione operata da Medusa che ci hanno aiutato a conseguire questo risultato storico e sono felice per gli esercenti che possono prendere fiato in questo momento di grave crisi. Grazie a tutti e continuiamo a credere nel cinema italiano che mai come ora ha bisogno di entusiasmo ed energia".



Zalone ha superato se stesso: il precedente record, infatti, era del gennaio 2011 con "Che bella Giornata".