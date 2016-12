"Rio 2" tra pappagalli e Amazzonia

10:04 - Il 17 aprile 2014 arriverà nelle sale il sequel di "Rio", uscito in Italia nell’aprile 2011, con incassi superiori a 140 milioni di dollari in tutto il mondo. In anteprima a Tgcom24 il trailer italiano della pellicola d'animazione diretta da Carlos Saldanha e realizzata dal Blue Sky Studios. I pappagalli Blu, Jewel e i loro tre bambini vivono a Rio de Janeiro ma un giorno si trasferiscono in Amazzonia, dove la loro vita cambierà... in peggio!

Confermati i doppiatori - nella versione inglese - del primo capitolo del film da Anne Hathaway a Jamie Foxx mentre ci come new entry nella squadra ci sono Andy Garcia, il cantante Bruno Mars, Rita Moreno e Kristin Chenoweth.