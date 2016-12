"Prisoners", Jake Gyllenhaal da thriller

08:29 - Esce domani in tutte le sale il nuovo film di Denis Villeneuve, "Prisoners". Il thriller, che ha come protagonisti due attori dal calibro di Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal, racconta la storia di due famiglie a cui sono scomparse le figlie. In esclusiva per Tgcom24 il video con gli interventi dei protagonisti e del regista con immagini inedite del film.

Incapace di accettare che non si sia trovato il colpevole, Keller (Jackman) decide di scavalcare il detective Loki (Gyllenhaal)per farsi giustizia da solo. "In qualche modo "Prisoners" potrebbe anche essere un western - ha spiegato il regista - è l'eterno duello tra cow-boy e sceriffo".