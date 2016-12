23 dicembre 2013 "Nymphomaniac" tra sesso e polemiche sbarca in Italia a marzo Il film hot con Charlotte Gainsbourg e Shia LaBeouf distribuito da Good Films Tweet google 0 Invia ad un amico

15:30 - In Rete ormai "Nymphomaniac" è un film cult per le scene di sesso spinte girate dal regista Lars von Trier. In Italia la pellicola non è mai sbarcata fino a quando Ginevra e Lapo Elkann con Francesco Melzi e Lorenzo Mieli della Good Films hanno deciso di distribuirla. L'uscita prevista è per marzo ma a causa della durata di cinque ore, "Nymphomaniac" sarà diviso in due e proiettato a tre settimane di distanza l'uno dall'altro.

Il film ha un cast all star: Charlotte Gainsbourg, Stacy Martin, Stellan Skarsgard, Christian Slater, Uma Thurman, Willem Dafoe, Shia LaBeouf e Jamie Bell.