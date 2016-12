"Nymphomaniac" è hard già dal trailer...

09:53 - Continua la campagna promozionale per "Nymphomaniac", il nuovo, e presumibilmente scandaloso, film di Lars Von Trier. Dopo i poster e le clip diffuse nei mesi scorsi, ecco il primo trailer ufficiale. Nel quale compaiono anche brevissime inquadrature hard. Il film uscirà in anteprima il 25 dicembre in Spagna e Danimarca, e negli altri Paesi nel corso del 2014. In Italia al momento non è ancora prevista una distribuzione ufficiale.

Sesso orale, amplessi bollenti, violenza e dolori personali. Se il trailer deve essere un riassunto del film, il primo diffuso per "Nymphomaniac" lascia intendere che nel nuovo lavoro del regista danese non mancherà nessuno degli elementi che ci si aspettava.



Un'opera borderline, sul crinale tra il capolavoro e la follia, come spesso accaduto nella storia di Von Trier. La versione definitiva del director's cut, dovrebbe durare attorno alle cinque ore, ma il montaggio destinato ai cinema ridurrà il film a due parti da due ore circa. Un cast tutto stelle con Charlotte Gainsbourg nella parte della protagonista, "doppiata" da Stacy Martin per le scene che la raffigurano da giovane. Per il resto Shia LaBeouf, Willem Defoe, Christian Slater, Uma Thurman e Stellan Skarsgard completano l'elenco degli attori che hanno deciso di seguire Von Trier in questa avvenutura sulla carta molto rischiosa.