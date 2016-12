"La ragazza di fuoco", Jennifer Lawrence strega Roma

11:36 - Al Festival di Roma migliaia di ragazzini hanno atteso trepidanti la visione del film "La ragazza di Fuoco", il secondo episodio della saga "Hunger Games" diretto da Francis Lawrence, nelle sale dal 27 novembre. Occhi puntati anche su Liam Hemsworth, Josh Hutcherson e Jennifer Lawrence. Il motivo del successo? "Il pubblico giovane ha fame di storie di questo tipo e personaggi così. Siamo una generazione impaurita", dice Jennifer.

"E una persona come Katniss Everdeen - continua in un'intervista all'Ansa l'attrice - che è coraggiosa e fragile insieme ed ha consapevolezza delle conseguenze delle guerre e delle ideologie, li rappresenta".



"Ho avuto lo stesso processo di crescita di Katniss. - dice Jennifer - All'inizio avevo una gran paura, poi ho cominciato a capire che questo essere così riconosciuta era una responsabilità forte ma anche una grande opportunità. I giovani ti stanno ad ascoltare e ogni tuo gesto sembra influenzarli, spero nella mia vita quotidiana di far arrivare messaggi sempre positivi. Non scegli di diventare un modello di riferimento, lo diventi e basta, quindi sei responsabile".



COLONNA SONORA DI STAR DAI COLDPLAY ALLA AGUILERA - La colonna sonora "The Hunger Games: Catching Fire" raccoglie oltre al brano dei Coldplay "Atlas" - che ha raggiunto il primo posto in oltre 42 paesi ed è la prima canzone scritta dalla band per una colonna sonora - anche Patti Smith, Christina Aguilera, The Lumineers, la debuttante neozelandese Lorde e la rock band multi platino Imagine Dragos. Ci sono anche Ellie Goulding, Sia, il duo indie pop Phantogram, il collettivo folk Of Monsters and Men, i rocker Brooklyn The National, Mikky Ekko, i The Weeknd, Antony and the Johnsons e Santigold.