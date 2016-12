"Hercules", Kellan Lutz tra muscoli e mito

10:45 - Kellan Lutz dopo settimane passate in palestra per gonfiare i muscoli si è presentato in perfetta forma sul set di "Hercules - La leggenda ha inizio", nelle sale italiane dal 30 gennaio 2014. L'attore interpreta il personaggio mitologico nato dall'unione della regina Alcmena con Zeus. Ma c'è anche spazio per l'amore e i colpi di scena. La pellicola sarà disponibile anche in 3D.

Dunque il film è ambientato nella Grecia dei miti, delle leggende, degli eroi. La regina Alcmena cede alle avances di Zeus per avere un figlio in grado di sovvertire il regime tirannico del re Anfitrione, suo marito, e riportare così la pace in una terra ormai vessata dalle troppe guerre. Hercules, il principe semidio, non ha però alcuna conoscenza dei suoi natali divini o di quello che sarà il suo destino.



Il suo unico desiderio è avere l’amore della bellissima Ebe, principessa di Creta, che è stata promessa in sposa a Ificle, suo fratello, dal re che prova un profondo risentimento nei confronti del giovane Hercules. Una volta venuto a conoscenza della grandiosità del suo destino il giovane semidio dovrà però scegliere: fuggire con il suo vero amore o realizzare il suo destino e diventare il più grande eroe di tutti i tempi.