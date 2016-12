"Frozen - Il regno di ghiaccio", avventure natalizie sulla neve e tante risate

18:41 - Da anni la Disney pensava ad un adattamento della fiaba "La regina delle nevi" di Hans Christian Andersen. Chris Buck e Jennifer Lee sono riusciti nell'impresa e il 19 dicembre esce al cinema "Frozen - Il regno di ghiaccio". Protagoniste due sorelle: Elsa, capace di creare mondi ghiacciati, e la vivace Anna. Durante un incantesimo Elsa fa scendere l'inverno perenne sul regno di Arandelle e, in preda alla paura, si dà alla fuga.

La giovane Anna non è però intenzionata a dire addio alla sorella, né tantomeno a lasciare che l'incresciosa situazione del regno resti tale. Ad aiutarla nell'impresa Kristoff, un giovane che vendeva ghiaccio per vivere. Con l'amico Sven ed il bizzarro pupazzo di neve Olaf, la combriccola partirà alla ricerca di Elsa.



Le voci italiane dei personaggi sono quelle di Serena Autieri (la regina Elsa), Serena Rossi (Anna) e Enrico Brignano per Olaf, il buffo pupazzo di neve parlante con una inusuale passione per il sole. "Quello che ha fatto funzionare il film è il rapporto fra le due sorelle - spiega la regista Jennifer Lee, arrivata a Roma per parlare del film insieme a Chris Buck e al produttore Peter del Vecho - Non c'è la contrapposizione classica fra bene e male, ma quella fra amore e paura. Abbiamo voluto creare personaggi a tutto tondo, per avere una storia capace di coinvolgere e emozionare".



Il film animato in 3d è uscito negli Stati Uniti per il weekend lungo della Festa del ringraziamento ed ha incassato in cinque giorni oltre 93 milioni di dollari (cui si aggiungono i quasi 17 milioni appena incassati in Germania e Spagna), stracciando il record precedente stabilito nel 1999 da "Toy Story 2".