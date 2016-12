"Dietro i candelabri" dell'eccesso con Michael Douglas e Matt Damon

10:32 - Arriva in sala il 5 dicembre "Dietro i candelabri", film biografico sul pianista gay Liberace interpretato sul grande schermo da Michael Douglas. Il biopic diretto da Steven Soderbergh racconta gli ultimi anni dell'artista, concentrandosi soprattutto sulla relazione con il giovane amante Scott Thorson (Matt Damon). Il film è stato presentato allo scorso Festival di Cannes, ma negli Stati Uniti non è arrivato in sala perché giudicato "troppo gay".

Primo vero performer famoso in tutto il mondo, Liberace ha affascinato un pubblico sterminato per tutti i 40 anni di carriera. Wladziu Valentino Liberace (il nome all'anagrafe del musicista nato in America da padre italiano e madre polacca) ha rappresentato in scena come nella vita privata tutto l'eccesso, il glamour e il kitsch che solo un entertainer totale come lui poteva permettersi negli anni Cinquanta e Sessanta.



Nell'estate del 1977 Liberace conosce il giovane e affascinante Scott Thorson e, nonostante la differenza di età e l'appartenenza a mondi decisamente lontani, i due saranno amanti per 5 anni. "Dietro i candelabri" è la storia di questa stupefacente relazione amorosa: dal primo incontro in un teatro di Las Vegas all'amara separazione finale.