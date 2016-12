"Colpi di fortuna" chiude un ciclo

09:08 - Nella sale il 19 dicembre arriva il cinepanettone "Colpi di fortuna" con Christian De Sica sempre protagonista con nel cast Francesco Mandelli, Lillo e Greg e Luca e Paolo. Come emerso dalla conferenza stampa di presentazione a Roma, potrebbe essere l'ultimo film che esce sotto Natale, De Laurentiis pensa a un'uscita non sotto le feste. Intanto né il regista Neri Parenti né De Sica per ora hanno rinnovato il contratto per la prossima pellicola.

"Ho scritto una commedia che a De Laurentiis non è piaciuta, così la realizzerò non con la Filmauro", spiega all'incontro stampa Neri Parenti che sembra impegnato per quest'ultimo progetto con la Cattleya dopo 18 cinepanettoni di fila. Il contratto a De Sica? Spiega De Laurentiis: "Abbiamo sempre stipulato contratti quinquennali rinnovati a fine mandato. Io in questo momento sono preso dal calcio, De Sica dalla commedia, quando ci incontreremo ci porremo il problema".



"Colpi di fortuna" mette in campo tre distinti episodi dalla diversa comicità, con protagonisti De Sica e Francesco Mandelli, Lillo e Greg e Luca e Paolo. Si parte con Mario e Piero (Luca e Paolo), due impiegati di crociera al porto di Napoli. Paolo è innamoratissimo di Barbara (Fatima Trotta), cassiera di un bar dove si ritrova a spendere tutti i suoi soldi tra caffè e sigarette che, tra l'altro, non fuma. Ma arriva per lui il 'colpo di fortuna', ovvero un biglietto vincente del valore di sei milioni di euro. Ma il biglietto non si trova più, sta in una giacca che è sparita. Coinvolti in questo episodio anche alcuni giocatori del Napoli.



Nella seconda parte del film tocca a De Sica-Francesco Mandelli de "I Soliti idioti". Il primo è un imprenditore della lana, superstizioso in maniera esponenziale, mentre Mandelli è non solo un rarissimo interprete di mongolo, ma anche il più perfetto menagramo. I due si incontreranno per un affare che riguarda la pregiata barba di capre mongole e saranno fuochi d'artificio.



Si chiude con Lillo e Greg. Il primo è un ex ballerino di prima fila di Raffaella Carrà ormai sposato e dal cuore d'oro (ha adottato quattro figli). Così, quando scopre di avere un fratello fuori di testa (Greg) lo accetta in casa nonostante le sue molte intemperanze. E questo fino alla 'carrambata' finale con la Carrà in persona che balla con lui.