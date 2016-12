"American Hustle", Christian Bale e Amy Adams che coppia sexy e pericolosa!

11:09 - Candidato a sette Golden Globe arriva nelle sale italiane il primo gennaio "American Hustle - L'apparenza inganna" con Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, Jeremy Renner e Jennifer Lawrence. Il film è ambientato nel mondo di uno degli scandali più incredibili degli anni 70. Il brillante truffatore Irving Rosenfeld (Bale), con la seducente complice Sydney Prosser (Adams), è costretto a lavorare per il feroce agente FBI Richie DiMaso (Cooper).

DiMaso li introduce in un mondo di personaggi mafiosi del Jersey, un mondo pericoloso ma affascinante. Jeremy Renner è Carmine Polito, l’appassionato, irascibile politico del New Jersey, preso tra le maglie dei geni della truffa e i Federali. L’imprevedibile moglie di Irving, Rosalyn, (Jennifer Lawrence) potrebbe essere la chiave di volta per far crollare tutto questo mondo.