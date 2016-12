"50 sfumature", è già passione tra i protagonisti

10:09 - Dopo ritardi, rinunce e ripensamenti arrivano finalmente le prime foto ufficiali dei due protagonisti di "50 sfumature di grigio", il film erotico tratto dall'omonimo libro di EL James. Jamie Dornan e Dakota Johnson si sfiorano sulla copertina di "Entertainment Weekly" con complicità, facendo volare la fantasia degli appassionati del best-seller e regalando un assaggio piccante di quello che vedremo sul grande schermo.

Per calarsi nei panni della maliziosa Anastasia Steele, la Johnson ha modellato il suo fisico con dure sessioni di palestra e fitness: "Ovviamente voglio apparire al meglio nuda. Adesso capisco perfettamente perchè le persone si allenano. Perchè questo ti fa sentire f***mente fantastico".



Anche il protagonista maschile Jamie Dornan è pronto ad affrontare la sfida e non è per niente intimorito dalle scene di sesso. "Sono piuttosto aperto riguardo alla sessualità, sono cresciuto in un ambiente molto liberale - ammette l'interprete di Christian Grey - Per questo non sono rimasto shockato dal sesso descritte nel libro, è essenziale per raccontare la storia. Non potrei mai credere ad un film che non prenda in considerazione l'aspetto sessuale della questione". Una frecciatina velata alla collega Chloe Bridges, che aveva rifiutato il ruolo di protagonista femminile proprio a causa di alcune scene troppo spinte.