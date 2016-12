"Zootropolis", la metropoli Disney dove ognuno può essere ciò che vuole

Giovedì 18 febbraio esce nei cinema "Zootropolis" , il 50esimo film d'animazione targato Disney . Dopo aver raccontato principesse del ghiaccio, robot e dinosauri, gli Studios ci portano fra prede e predatori che provano a vivere in armonia. Zootropolis è una metropoli moderna abitata solo da animali, in grado di celebrare la differenza in ogni sua forma, permettendo a ognuno di essere ciò che vuole. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Il film è diretto da Byron Howard ("Rapunzel", "Bolt") e Rich Moore ("Ralph Spaccatutto", "I Simpson – Il Film"). E' la storia di una città diversa, abitata solo ed esclusivamente da animali, perfettamente organizzata e divisa in quartieri con climi differenti. Al suo arrivo, l'agente Judy Hopps scopre che la vita di una coniglietta all'interno di un corpo di polizia non è affatto facile. Si lancerà nella risoluzione di un caso misterioso, lavorando al fianco di una volpe truffaldina di nome Nick Wilde.



Nella versione italiana, la pellicola è arricchita da uno straordinario cast di voci scelte per dare vita alla metropoli mammifera formato da Massimo Lopez, Paolo Ruffini, Nicola Savino, Frank Matano, Diego Abatantuono, Teresa Mannino.



"Tutti noi siamo cresciuti guardando i grandi film sugli animali della Disney, eravamo completamente catturati da quei mondi”, afferma il regista Byron Howard. "Quando ero piccolo il mio film preferito era Robin Hood, e volevamo celebrare quella tradizione in un modo originale e differente, scavando ancora più a fondo. Abbiamo cominciato a domandarci: Che aspetto avrebbe una metropoli progettata dagli animali?".