"Zoolander 2", i super-modelli tornano sul grande schermo

Esce l'11 febbraio "Zoolander 2", il nuovo capitolo della saga più 'cool' del cinema americano. Dopo quindici anni Ben Stiller e Owen Wilson tornano a vestire i panni dei super modelli Derek e Hansel, questa volta in missione a Roma. Tgcom24 offre una clip in esclusiva del film, che vede la partecipazione straordinaria di tante stelle internazionali dello showbiz e della moda come Anna Wintour e Valentino.

Nel sequel, Derek e Hansel avranno una nuova missione da compiere in giro per il mondo, Roma compresa: impedire al perfido Mugatu (Will Ferrell) di uccidere tutte le persone più belle della Terra. "Zoolander 2" ha riunito sul set tante star di Hollywood come Benedict Cumberbatch, nei panni del modello transgender All, la top Milla Jovovich torna ad essere la perfida Katinka, Mika si trasforma nell'hair stylist personale di Derek, mentre Kanye West e Kim Kardashian danno vita ai coniugi Campbell.



Ma la lista delle special guest non finisce qui. Ad impreziosire il film ci sono infatti i camei di Miley Cyrus, Ariana Grande, Justin Bieber, Joe Jonas, Billy Zane, Demi Lovato, Lenny Kravitz, Macaulay Culkin, Katy Perry e il pilota Lewis Hamilton. "E' stato molto emozionante avere sul set tanti straordinari protagonisti della moda" ha dichiarato Ben Stiller che è regista, produttore e co-sceneggiatore del film "Hanno saputo mettersi in gioco mostrando tutto il loro senso dell'umorismo".