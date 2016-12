"Zoolander 2", Ben Stiller e Owen Wilson si mettono in vetrina a Roma

A quindici anni dal primo capitolo, il supermodello un po' tonto creato da Ben Stiller (regista e protagonista), torna a scatenarsi tra passerelle, strade e monumenti della città eterna in Zoolander 2, prendendo in giro il mondo della moda e dei social network.



Stiller ha assistito nei giorni scorsi all'anteprima del film a Roma insieme ai compagni di set Owen Wilson, Will Ferrell e Justin Theroux. Ma al film hanno preso parte, come cameo, anche tante star del mondo dello spettacolo e della moda: da Justin Bieber a Sting, passando per Valentino e Anna Wintour. "E' stato molto emozionante avere sul set tanti straordinari protagonisti della moda" ha dichiarato Stiller "Hanno saputo mettersi in gioco mostrando tutto il loro senso dell'umorismo".



Il nuovo Zoolander è ambientato a Roma perché "era l'ideale. Pensavo che la sensibilità italiana si adattasse molto bene a quella del protagonista e poi è la città piu' cinematografica del mondo. Serviva che Derek si ritrovasse in una trama molto complessa e quale città migliore per tornare nel passato, fino all'archetipo del supermodello?".



Gli inconvenienti non sono mancati "è stata una sfida lavorare qui, per il traffico, i turisti, qualche problema burocratico per i permessi... poi a Cinecittà d'estate faceva veramente caldo, ma la troupe è stata incredibile, e la gente di Roma è straordinaria".