"Vizio di forma", le prime foto dal set

Dopo il trailer di "Vizio di forma" arrivano anche le prime foto ufficiali. Il settimo film di Paul Thomas Anderson sbarca nelle sale il 26 febbraio 2015. Tratto da un romanzo di Thomas Pynchon la pellicola è a metà tra commedia e noir. Un poliziesco ambientato negli Anni 70 che vede nel cast Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson, Katherine Waterston, Reese Witherspoon, Benicio Del Toro, Martin Short, Jena Malone e Joanna Newsom.

La vecchia fiamma del detective privato Doc Sportello si presenta inaspettatamente raccontando la storia del suo attuale compagno, il miliardario proprietario terriero del quale è innamorata, e delle trame di sua moglie e del suo ragazzo. Siamo alla fine dei psichedelici Anni 60 e la paranoia è all'ordine del giorno e Doc sa che "amore" è un’altra di quelle parole in voga in quel momento storico, come "trip" o "groovy", che vengono usate a sproposito. Solo che questa di solito porta guai.



Con un cast di personaggi che include surfisti, traffichini, tossici e rocker, uno strozzino assassino, detective della Lapd, un musicista sax tenore che lavora in incognito ed una misteriosa entità conosciuta come Golden Fang, che potrebbe essere solo una manovra per eludere il fisco messa in piedi da alcuni dentisti. Parte noir sul surf, parte commedia psichedelica: in poche parole Thomas Pynchon.