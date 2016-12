25 febbraio 2015 "Vizio di forma", al cinema il noir psichedelico di Paul Thomas Anderson Tgcom24 offre in esclusiva una clip del film con Joaquin Phoenix e Benicio del Toro Tweet google 0 Invia ad un amico

12:08 - Arriva nelle sale italiane il 26 febbraio "Vizio di forma", il nuovo film di Paul Thomas Anderson. Ambientato nei lisergici Anni Sessanta, il film segue le vicende del detective privato tossicodipendente 'Doc' Sportello (Joaquin Phoenix). I guai iniziano quando una sua vecchia fiamma si presenta inaspettatamente perché vuole evitare che l'uomo con cui ha una relazione clandestina, il miliardario Mickey Wolfmann, venga internato dalla moglie.

Siamo alla fine degli psichedelici Anni Sessanta e la paranoia è all’ordine del giorno. Doc sa che “amore” è un’altra di quelle parole in voga in quel momento storico, come “trip” o “groovy”, solo che questa di solito porta guai.



Con un cast di personaggi che include surfisti, traffichini, tossici e rocker, uno strozzino assassino, un musicista sax tenore che lavora in incognito ed una misteriosa entità conosciuta come Golden Fang, che potrebbe essere una manovra messa in piedi da alcuni dentisti per eludere il fisco.