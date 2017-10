"Vampiretto", mostri e umani amici per Halloween

Basato sull'omonima saga di libri per ragazzi che ha venduto oltre 20 milioni di copie, arriva al cinema il 26 ottobre il film d'animazione " Vampiretto ". Guarda su Tgcom24 una scena del cartoon che ha come protagonisti il giovane vampiro Rudolph e il suo amico umano Tony. Insieme a lui tenterà di salvare la sua famiglia da un temibile cacciatore di vampiro, pronto a tutto per distruggere la stirpe.

In Transilvania Rudolph, un giovane vampiro di 13 anni, è pronto a fetseggiare per la trecentesima volta il suo compleanno. Durante il party nelle catacombe, però, il famoso cacciatore di vampiri Rookery intrappola l'intera famiglia. Il festeggiato riesce però riesce a scappare, rifugiandosi dentro la torre di un antico castello trasformato in bed and breakfast. Qui incontra Tony, suo coetaneo e grande appassionato di vampiri. Tra i due si instaura una improbabile amicizia e insieme partono per andare a salvare gli altri vampiri dalle grinfie di Rookery.