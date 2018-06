"Una vita spericolata", amori e rese dei conti alla "spaghetti western"

Tutto comincia perché Rossi, giovane meccanico con un’officina che non fa affari, non riesce a svoltare nella sua vita. Non ha fidanzate, ma ha un migliore amico, BB, ex campione di rally. Sommerso dai debiti, va in banca per implorare un prestito, ma da lì in poi sarà un susseguirsi di incredibili eventi. Irritato dalle urla di Soledad, una ragazza presente proprio al momento della rapina, il giovane perde la testa e in un attimo la sua richiesta si trasforma in una rapina del tutto casuale, con tanto di ostaggio e borsone pieno di soldi.



Peccato però che i soldi non siano della banca, ma... di un gruppo di brutti ceffi. L'unica scappatoia è recuperare l'amico del cuore e fuggire con la ragazza.Tra inseguimenti, spargimenti di sangue e soldi, amori e rese dei conti da "spaghetti western", i rapinatori improvvisati saranno protagonisti di una fuga rocambolesca seguita con trepidazione anche dall'opinione pubblica.



Oltre ai tre protagonisti, nel cast del film ecco anche Antonio Gerardi, Massimiliano Gallo, Michela Cescon e Gigio Alberti.