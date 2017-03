"Un tirchio quasi perfetto", arriva la commedia per risparmiatori estremi

Dalla Francia arriva il 16 marzo nelle sale italiane " Un tirchio quasi perfetto ", commedia diretta da Fred Cavayé con protagonista Dany Boon ("Giù al nord"). Tgcom24 offre in esclusiva una scena del film , che segue le vicende di un violinista estremamente avaro. La vita prende per lui una piega inaspettata quando si innamora di un'affascinante collega d'orchestra e incontra la figlia adolescente, di cui ignorava l'esistenza.

La vita di François Gautier (Dany Boon) scorre serena all'insegna dell'avarizia e del risparmio. La sua quotidianità è scandita in funzione di un unico obiettivo: non mettere mai mano al portafoglio. La routine viene sconvolta quando si innamora della nuova collega Valerie (Laurence Arné) e inizia così a corteggiarla, naturalmente a costo zero. Scopre inoltre di essere il padre della diciassettenne Laura (Noémie Schmidt), una ragazza timida e idealista, concepita molti anni prima in una notte di passione. Costretto a mentire per riuscire ad occultare il suo terribile difetto, per François cominciano i problemi.