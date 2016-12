"Un Natale al Sud", Massimo Boldi e Anna Tatangelo coppia caliente

L'aria si fa già natalizia con il teaser trailer di "Un Natale al Sud ", in esclusiva su Tgcom24 . Nel cast del cinepanettone Massimo Boldi, Enzo Salvi, Barbara Tabita, Paolo Conticini e Biagio Izzo ma anche la new entry Anna Tatangelo . La cantante è protagonista di una scena bollente, in cui si muove sensuale in reggicalze e lingerie nera in camera da letto.

Il carabiniere milanese Peppino Colombo (Massimo Boldi) e il fioraio napoletano Ambrogio Esposito (Biagio Izzo), insieme alle mogli Bianca (Debora Villa) e Celeste (Barbara Tabita), festeggiano il Natale nella stessa località turistica di montagna nel profondo nord. Durante le feste di Natale scoprono che i rispettivi figli, Riccardo e Simone, sono fidanzati con due ragazze che hanno conosciuto su un sito di incontri, ma che non hanno mai incontrato di persona.



Tornati a casa i Colombo da una parte e gli Esposito dall'altra, preoccupati per gli amori virtuali dei figli, iscrivono i ragazzi a una grande festa estiva organizzata dal sito e fanno in modo che vi partecipino anche le fidanzate. E per aiutarli decidono di seguirli di nascosto. A insistere sono soprattutto le mogli: Bianca ha scoperto che il testimonial della vacanza, il bellissimo Leo, è un suo ex compagno di scuola; Celeste ha invece cominciato a chattare con Andrea, un misterioso single.



Ma la vacanza si rivela una bolgia infernale tra party, after party, sballo, musica e alcol 24 ore su 24. Le due coppie mettono in crisi le storie dei figli e rischiano di tornare a casa da single. Peppino viene infatti inaspettatamente corteggiato dalla bellissima Eva (Anna Tatangelo), la testimonial femminile della vacanza, che per colpa di una pillola della felicità lo vede come un sex symbol irresistibile. Ambrogio cade invece tra le grinfie di Susy (Bonaria Decorato), la gemella molto curvy di Eva...