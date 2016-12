"Tutti pazzi in casa mia", la ricerca della tranquillità secondo Patrice Leconte

Arriva anche in Italia " Tutti pazzi in casa mia ", la commedia di Patrice Leconte, nelle sale il 29 ottobre. La pellicola è la versione cinematografica della pièce teatrale "Une heure de tranquillité", scritta dal francese Florian Zeller. Nel cast, Christian Clavier, Carole Bouquet, Valèrie Bonneton e l'attrice spagnola Rossy de Palma . Tgcom24 vi offre una clip esclusiva del film campione d'incassi in Francia, dove è uscito il 31 dicembre 2014.

Michel (Christian Clavier) è un grande appassionato di musica jazz. Nel suo giorno di riposo, al mercato delle pulci, trova un disco rarissimo, e non desidera altro che tornare a casa per ascoltarlo subito, con calma e in solitudine. Sfortunatamente, proprio quel pomeriggio, sembra che tutto il mondo si sia messo d'accordo per non concedergli nemmeno un'ora di tranquillità! La moglie (Carole Bouquet) ha deciso di confessargli un segreto che custodiva da anni, l'amante (Valérie Bonneton) ha un'estrema necessità di parlargli, il figlio capriccioso e stravagante (Sébastien Castro) compare all'improvviso con un bel numero di ospiti inattesi, la madre non smette di chiamarlo al telefono, e ci si mettono anche gli operai che stanno ristrutturando il suo appartamento! Per concludere, proprio quel sabato il vicino di casa Pavel (Stéphane De Groodt) ha organizzato la Festa del Vicinato! Insomma, una singola ora di tranquillità sembra un vero miraggio. Michel fa di tutto per cercare di ottenere ciò che vuole, ma riuscirci non è cosa semplice.