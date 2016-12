"Truth", Cate Blanchett e Robert Redford protagonisti di una sfortunata inchiesta

Dopo "Il caso Spotlight", vincitore dell'Oscar come miglior film, il giornalismo d'inchiesta torna protagonista al cinema con una storia vera dalle conseguenze ben diverse dalla vicenda raccontata dal Tom McCarthy.



"Truth", film d'esordio di James Vanderbilt, che ha firmato anche la sceneggiatura, racconta il caso "Rathergate" ispirandosi al libro "Truth and Duty: The Press, the President and the Privilege of Power", scritto dalla giornalista e produttrice televisiva Mary Mapes (interpretata da Cate Blanchett), una donna che per anni ha lavorato alla trasmissione della CBS "60 minutes", al fianco del noto anchorman Dan Rather (Robert Redford).



L'inchiesta nacque nel 2004, a due mesi dalle elezioni presidenziali americane, e per la CBS si trasformò da potenziale bomba in grado di far saltare la rielezione di Bush jr a potente boomerang, provocando le dimissioni di Rather e il licenziamento di Mapes, costretti ad alzare bandiera bianca di fronte all'accusa di inaccuratezza nella raccolta delle loro fonti.



Il film non prende posizione sul nocciolo della questione (fu o meno errore giornalistico?), volutamente, per stessa ammissione del regista Vanderbilt, che presentando la pellicola a Roma, nella scorsa edizione della Festa del cinema, che ha aperto, ha spiegato: "Sul caso c'è una molteplicità di opinioni. Non giudico se Mapes e Rather siano colpevoli o meno. Sono solo essere umani che cercano, come tutti, di fare bene il loro lavoro. In fondo è la verità che tutti cercano, proprio come il titolo del mio film".



Nel cast accanto ai due premi Oscar Blanchett e Redford, anche Dennis Quaid, Topher Grace e Elisabeth Moss.