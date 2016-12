20 maggio 2015 "Tomorrowland", George Clooney nel mondo di domani della Disney Arriva nei cinema giovedì 21 maggio l'atteso film diretto da Brad Bird. Tgcom24 vi presenta in esclusiva un dietro le quinte Tweet google 0 Invia ad un amico

10:02 - Arriva nei cinema italiani giovedì 21 maggio "Tomorrowland - Il Mondo di Domani", il nuovo film targato Disney con protagonisti George Clooney, Hugh Laurie e Britt Robertson. Un film avvincente, ricco di mistero e di avventura, diretto dal regista vincitore di due premi Oscar Brad Bird e sceneggiato dal creatore di "Lost", Damon Lindelof. Tgcom24 vi presenta un dietro le quinte in esclusiva.

Il film racconta la storia di Frank (George Clooney), un uomo pessimista e ormai disilluso, e del suo incontro con Casey (Britt Robertson), una vivace adolescente ottimista, intelligente ed estremamente curiosa. Insieme tenteranno di svelare i segreti di un luogo misterioso ed enigmatico, noto come "Tomorrowland": una pericolosa missione che cambierà per sempre il mondo e le loro stesse vite.



Ma "Tomorrowland" non nasce dal nulla: è una delle cinque aree di attrazioni originarie di Disneyland, create da Walt Disney nel 1955, quando gli americani avevano fiducia nel futuro. "Ogni volta che si ha a che fare con un futuro incerto, ci sono due modi diversi di guardarlo - dice il regista Brad Bird -: o lo si immagina vuoto, oppure come un luogo pieno di possibilità. È così che mi piace immaginare il futuro: un mondo pieno di possibilità. È un punto di vista che, negli anni, è stato abbandonato". Questo cambiamento di prospettiva ha colpito lo sceneggiatore e produttore Damon Lindelof, che ha ideato la trama del film cercando di mostrare il significato originario di Tomorrowland. "Volevo riuscire a esprimere quell'ottimismo che un tempo caratterizzava il mondo", ha detto.



La storia di "Tomorrowland - Il Mondo di Domani" ha avuto inizio con una scatola risalente al 1952, ritrovata per caso negli archivi dei Disney Studios. La misteriosa scatola conteneva moltissimi modelli e cianografie affascinanti, fotografie e lettere relative alla creazione di Tomorrowland e all'Esposizione Mondiale del 1964. A proposito di questo eccitante ritrovamento, Lindelof racconta: "Ho iniziato a immaginare che i contenuti della scatola fossero una sorta di indizio per scoprire una storia segreta. Quale storia sarebbe potuta essere? Per me, la risposta era ovvia: Tomorrowland non era semplicemente l’attrazione di un parco a tema, ma un luogo reale". Per sviluppare la storia, Lindelof ha iniziato a documentarsi sulla storia della Disney e del suo fondatore, svolgendo delle ricerche sul coinvolgimento della compagnia nell'Esposizione Mondiale del 1964.



Nel film, l’idea che la futuristica città di Tomorrowland possa esistere realmente è un omaggio ai due luoghi ideati da Walt Disney per migliorare il mondo tramite la tecnologia: Tomorrowland, a Disneyland, ed Epcot, a Disney World. Ma molte persone sono convinte – benché sia solo una leggenda – che Walt Disney facesse parte di una società segreta composta da pensatori e ottimisti provenienti da tutto il mondo, e che grazie alle tecnologie futuristiche sviluppate dal gruppo, Tomorrowland possa esistere realmente in un'altra dimensione.