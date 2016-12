"Tiramisù", la dolce opera prima di Fabio De Luigi si serve al cinema

Fabio De Luigi si fa in tre per "Tiramisù", la commedia che l'attore ha scritto, diretto e interpretato, nelle sale dal 25 febbraio, distribuita da Medusa. Un film che è una favola comica priva di volgarità, che racconta la vicenda di Antonio Moscati, un mediocre rappresentante di prodotti farmaceutici che scala il successo grazie a un tiramisù preparato dalla moglie, interpretata da Vittoria Puccini. Tgcom24 vi offre in esclusiva una clip del film.