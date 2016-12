"The Visit", al cinema il primo incontro tra l'uomo e gli extraterrestri

E' nelle sale italiane " The Visit - Un incontro ravvicinato ", docufilm sul primo incontro dell'uomo con gli extraterrestri diretto dal regista Michael Madsen , già autore del pluripremiato "Into Eternity". Il film si snoda attraverso le testimonianze e i racconti di una serie di scienziati, in un viaggio tra fantascienza e realtà. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva.

Gli alieni ci guardano? Ci ascoltano? E che idea si sono fatti di noi? In "The Visit" Michael Madsen butta uno sguardo al futuro, raccontando cosa accadrà il giorno in cui queste domande avranno una risposta: ovvero quando Loro verranno a trovarci. Un fanta-documentario, una finta storia vera che testimonia un evento mai accaduto, usando questo apparente controsenso per scardinare i nostri pregiudizi su noi stessi. Perché forse guardandoci da una distanza siderale riusciremo a vedere meglio ciò che siamo diventati. E immaginare di spiegare i nostri errori a un'intelligenza aliena sarà un modo per tentare di non ripeterli.



"Non è difficile prevedere che l'incontro con una forma di vita intelligente aliena sarà l'evento più significativo nella storia dell'umanità - ha raccontato il regista -. Tuttavia, la vera sfida del film è di avventurarsi al di là di questo aspetto e scoprire quale sarebbe il reale significato di un simile incontro. Da questo punto di vista, 'The Visit' non è concepito come uno scenario alla 'cosa succederebbe se…', ma come un 'cosa succederà quando'".