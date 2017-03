"The Startup", la capacità di inventarsi il futuro a 18 anni con una... app

"The Startup" è la storia del sogno di ogni ragazzo (e non solo) di oggi: inventare una app e svoltare! Ed è quello che accade a Matteo Achilli, 18enne romano. Ma la cosa interessante è che se spesso il cinema è invenzione e fantasia, in questo caso Matteo Achilli esiste davvero. Un ragazzo che oggi ha 24 anni e ha rivoluzionato la sua vita a 18 inventando Egomnia, un social che organizza i curricula degli iscritti e, attraverso un algoritmo, li sintetizza in una valutazione numerica che li inserisce in una classifica di merito.



"Non avevo ancora mai realizzato un film “di regia” e questa era una mia sfida - ha spiegato D'Alatri -. È così che è nata questa bellissima avventura. Per un film interpretato principalmente da giovani il cast “main-stream” è statisticamente impossibile, e quindi, nel pieno rispetto della filosofia di Matteo Achilli, tutte le ricerche hanno puntato su giovani attori di talento. Per l’appunto in nome del Merito".