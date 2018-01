"The Midnight Man", demoni e incubi arrivano al cinema

Arriva in sala l'11 gennaio "Midnight Man", l'horror diretto da Travis Zariwny con Robert Englund, Lin Shaye e Summer H. Howell. Tgcom24 offre in anteprima una scena del film, che ha come protagonista Alex (Gabrielle Haugh). La ragazza, rovistando nella soffitta della nonna, trova le istruzioni per un misterioso gioco che, se eseguito correttamente, risveglierà "l’uomo di mezzanotte".