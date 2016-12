"The Legend of Tarzan", ritorno nella giungla con Jane

E' uscito il primo trailer italiano ufficiale di " The Legend of Tarzan ", il film di David Yates, già regista degli ultimi quattro episodi della saga di "Harry Potter", al cinema da luglio 2016. Alexander Skarsgard e Margot Robbie vestono i panni di Tarzan e Jane in una pellicola ricca di effetti speciali e immagini spettacolari e guidano un cast che vede, tra gli altri, Samuel L. Jackson , Djimon Hounsou, John Hurt e Christoph Waltz.

Sono passati anni da quando l'uomo una volta conosciuto come Tarzan (Alexander Skarsgard) ha abbandonato la giungla africana per una vita signorile nei panni di John Clayton III, Lord di Greystoke, con al fianco la sua amata moglie Jane (Margot Robbie). Invitato di nuovo in Congo con la funzione di emissario di commercio del Parlamento, Clayton ignora di essere in realtà diventato una pedina in una convergenza mortale di avidità e vendetta ideata dal Capitano belga Leon Rom (Christoph Waltz). Chi si cela dietro la trama omicida, però, non ha idea di ciò che è in procinto di scatenare.