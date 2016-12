30 dicembre 2014 "The Imitation Game", la storia dell'eroe di guerra condannato perché gay Arriva nelle sale italiane l'1 gennaio il film sulla storia del matematico Alan Turing candidato a 5 Golden Globe. Protagonisti Benedict Cumberbatch e Keira Knightley Tweet google 0 Invia ad un amico

15:49 - Il 2015 cinematografico inizia anche nel segno di "The Imitation Game", uno dei film più attesi di questo periodo. Nelle sale dall'1 gennaio, racconta la storia vera di Alan Turing, matematico inglese eroe di guerra, ma anche "colpevole" di essere omosessuale. Il film diretto da Morten Tyldum e interpretato da Benedict Cumberbatch e Keira Knightley, ha ottenuto cinque nomination ai Golden Globe. Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Turing, matematico criptoanalista, determinò in qualche modo la vittoria sui nazisti nella II guerra mondiale, ma nel 1952 a Londra fu arrestato per "atti osceni" e condannato per reato di omosessualità, una vicenda che due anni dopo lo portò, poco più che quarantenne, al suicidio. Le autorita' non sapevano assolutamente che stavano arrestando il pioniere della moderna informatica, in qualche modo il padre del computer, un uomo che accelerando la vittoria degli alleati contro Hitler aveva indirettamente salvato milioni di persone da morte certa.



Il film, tratto dal romanzo di Andrew Hodges "Alan Turing. Storia di un enigma", ha la sceneggiatura di Graham Moore. Oltre a uno straordinario Cumberbatch (messosi in luce tra le altre cose con la serie tv "Sherlock") e alla Knightley, nel cast ci sono anche Matthew Goode, Rory Kinnear, Allen Leech, Matthew Beard, Charles Dance e Mark Strong.