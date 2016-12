5 maggio 2015 "The Gunman", Sean Penn alle prese con le ossessioni del proprio passato Esce il 7 maggio nelle sale italiane il nuovo film diretto da Pierre Morel. Nel cast anche Javier Bardem, Idris Elba e la nostra Jasmine Trinca Tweet google 0 Invia ad un amico

11:26 - Arriva nei cinema italiani il 7 maggio "The Gunman", film d'azione con un supercast, dal protagonista Sean Penn a Idris Elba, Javier Bardem e la nostra Jasmine Trinca. Tratto dal romanzo di Jean-Patrick Manchette, "Posizione di tiro", è diretto da Pierre Morel. E' la storia di un agente speciale ossessionato dal proprio passato e costretto a tornare in azione. Tgcom24 vi presenta una clip in anteprima esclusiva.

Jim Terrier (Sean Penn) ha un passato discutibile: forte di un addestramento speciale, ha operato in diverse zone pericolose come Agente Speciale Internazionale. Ma ora sta cercando di riscattarsi. È profondamente innamorato di Annie (Jasmine Trinca) e con lei è intenzionato a cambiare vita in un villaggio africano del Congo, sede di una ONG che si occupa di fornire acqua potabile agli abitanti.



Ma per quanto si sforzi di cancellarlo, il passato lo ossessiona: sopravvissuto all’attentato di tre sicari è costretto a tornare in azione. Deve usare tutte le risorse per le quali è stato addestrato per sopravvivere e dimostrare la sua innocenza.



Per scoprire di chi sia la mano che lo vuole morto si muoverà in lungo e in largo per l’Europa, trovando sul suo cammino persone disposte a credere in lui (Dupont - Idris Elba), vecchie conoscenze dai trascorsi non proprio limpidi (Felix - Javier Bardem) e ex compagni dalla morale discutibile (Cox - Mark Rylance).