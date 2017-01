Come si può creare uno dei più grandi imperi economici a partire da un semplice hamburger? Alla domanda risponde "The Founder" in uscita il 12 gennaio. E' la storia vera di Ray Kroc, interpretato da Michael Keaton , imprenditore statunitense, noto per essere stato il fondatore della catena miliardaria McDonald’s. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva per scoprire l'American Dream di un guru dell'imprenditoria prima di Steve Jobs e Mark Zuckerberg.

Ray Crock è un venditore di frullatori dell'Illinois poco fortunato. Un giorno, per caso, si imbatte nella geniale idea di due fratelli, Mac e Dick McDonald: vendere hamburger a tempi record in un chiosco di San Bernardino. Dopo averne capito il potenziale, Ray fa di tutto per mettersi in società con i due ed esportare la loro creazione, arrivando a costruire in poco tempo un impero che a oggi conta oltre 35mila ristoranti in tutto il mondo.



La regia è di John Lee Hancock ("The Blind Side", "Saving Mr.Banks"), mentre nel cast troviamo anche Laura Dern (nei panni di Ethel, la prima moglie di Kroc), Patrick Wilson, Linda Cardellini, Nick Offerman, John Carroll Lynch e B.J. Novak.