Tra i film più attesi per gli amanti dell'horror arriva al cinema il 7 settembre "The Devil's Candy", secondo lungometraggio di Sean Byrne, regista australiano, presentato in anteprima alla edizione del 2015 del Toronto International Film Festival. La storia di Jesse Hellman, un giovane padre, nonché artista tormentato, che senza volerlo si lascia tentare dal male e deve quindi tirare fuori le unghie per combatterlo ed evitare che la sua famiglia venga inghiottita dall’oscurità.

"Chi accetta, uccide. Chi rifiuta, muore", recita l'occhiello al titolo sul poster ufficiale. E il messaggio è chiaro: in questo film la paura è assicurata. Protagonisti sono un artista, Jesse (Ethan Embry), giovane padre metallaro e pittore di professione e la sua famiglia, formata dalla giovane moglie Astrid (Shiri Appleby) e la figlia adolescente Zooey (Kiara Glasco). I tre si trasferiscono nella casa dei loro sogni, il cui prezzo è sceso a seguito dell’oscuro passato che avvolge la proprietà. Ma lentamente forze sataniche iniziano ad invadere il lavoro del pittore, minacciando anche sua moglie e sua figlia.



La loro vita inizia a complicarsi quando i quadri di Jesse assumono un aspetto demoniaco e lui comincia a sussurrare con la voce del diavolo. Nel frattempo Ray, (Pruitt Taylor Vince) il figlio disturbato dei vecchi proprietari, sviluppa un’ossessione per Zooey, dopo essere comparso sulla soglia di casa chiedendo di ritornarvi. Appare subito evidente che Ray e Jesse sono entrambi posseduti dalle medesime forze oscure e che la famiglia di Jesse non è al sicuro né da Ray né dal diavolo stesso.



Caratteristica del film una colonna sonora potente, "da paura", che ha nel metal la sua componente fondamentale con brani di band storiche come Slayer, Machine Head, Ghost o i Sunn 0))): "La caratteristica finale che ha contribuito ad infondere una nota peculiare a The Devil’s Candy è stato l’utilizzo della colonna sonora per esprimere la possessione satanica. La musica doveva emergere dal sottosuolo, una musica che l’orecchio comune non era abituato ad ascoltare. Per prima cosa quindi mi sono rivolto alle melodie cupe dei Sunn O))) e del loro doom metal californiano. La loro musica è profonda, profetica, e pervasa da liriche sinistre. The Devil’s Candy è proprio questo... Un’opera tragica", ha detto il regista.