"Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra", Megan Fox torna in azione più sexy che mai

Megan Fox torna a vestire i panni della coraggiosa e sensuale April O’Neil in "Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra", in uscita nei cinema italiani il 7 luglio. Il sequel riporta sul grande schermo i quattro fratelli mutanti, che dovranno fare i conti con Shredder che ha stretto alleanza con lo scienziato pazzo Baxter Stockman (Tyler Perry). Ad aiutarli contro i cattivi Vern Fenwick (Will Arnett) e un nuovo vigilante: Casey Jones (Stephen Amell). Tgcom24 offre una clip esclusiva.