"Suicide Squad", Jared Leto: "Il mio Joker lo devo a Heath Ledger"

Per il ruolo ne Il cavaliere oscuro, film diretto da Christopher Nolan nel 2008, Ledger ottenne l'Oscar come miglior attore non protagonista. Purtroppo l'attore non fece in tempo a ritirare la statuetta, perché stroncato da un'overdose poco dopo la fine delle riprese del film.



Dopo otto anni è toccato a Leto riportare in vita l'affascinante villain di Batman, una sfida che ha accettato con entusiasmo: "Se Joker fosse stato solo interpretato da Heath e non esistesse nei fumetti, forse sarebbe stato inappropriato. La cosa positiva è che se altre persone l'hanno già fatto prima, allora sai qual è la direzione da seguire".