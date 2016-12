"Straight Outta Compton", al cinema l'epopea del gangsta rap

Interpreti della pellicola di F. Gary Gray, sono Jason Mitchell (Eazy-E), b nella parte di Ice Cube (che nella vita è suo padre) e Corey Hawkins come Dr. Dre. Il film è stato l'hit a sorpresa dell'estate americana, con 160 milioni di dollari di incassi negli Usa (a fronte di un budget di 28 milioni), diventando, scrive la rivista "Fortune", il biopic musicale di maggior successo della storia del cinema. Un trionfo ottenuto con un cast di attori emergenti (a parte Paul Giamatti, nel ruolo di Jerry Heller, manager del gruppo, energico e approfittatore), il marchio di garanzia di Ice Cube, Dr. Dre, e della vedova di Eazy -E, Tomica Woods-Wright come coproduttori e altri membri dei N.W.A, MC Ren (interpretato da Aldis Hodge) e DJ Yella (Neil Brown) come consulenti.



La storia immerge il pubblico nei sobborghi (come Compton) della Los Angeles di fine anni 80, dove la polizia in piena lotta alla droga e alle bande, usa metodi spicci e brutali contro tutti gli afro-americani che reputa sospetti. Anni che si riflettono anche nell'hip hop, e nei testi crudi e ribelli dei N.W.A, che hanno un impatto e un successo dirompente, anche per canzoni come come "Fuck Tha Police", che causano al gruppo denunce, boicottaggi e arresti. "Io sono come un giornalista - dice Ice Cube nel film - racconto quello che vedo".



Si ripercorrono anche i dissidi che portano all'addio al gruppo di Ice Cube e Dr. Dre, e l'entrata in scena di personaggi controversi come Suge Knight, con cui Dre fonda la Death Row Records (dove lancia fra gli altri, Snoop Dog e Tupac Shakur). La volontà a metà anni 90 dei protagonisti di tornare a incidere insieme si scontra con l'ammalarsi e la morte prematura di Eazy-E. "Volevamo che tutti ci ascoltassero. Io lo chiamo lo 'shock-hop' - spiega Dr. Dre a proposito dei N.W.A -. Con il nostro nome e la nostra musica volevamo fare una dichiarazione, e volevamo che tutti prestassero attenzione a quello che avevamo da dire".